شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على مجرى نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، الثلاثاء، لقاءً ضم عدد من قيادات وزارة الري منهم رئيس مصلحة الري ورئيس قطاع حماية النيل والمهندس رئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة الكبرى ومدير عام نيل القاهرة الكبرى ومجموعة من المهندسين والعاملين والسائقين بإدارة نيل القاهرة الكبرى في وجود رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، لمتابعة التعديات على نهر النيل.

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وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومراجعة موقف تحصيل مستحقات الدولة وتنشيط ودفع حملات الإزالة وموقف التراخيص لكافة الأنشطة على مجرى نهر النيل موضحًا أنه تم خلال اللقاء التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية وتكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز وأية مخالفة في مهدها .

وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على مجرى نهر النيل، واستمرار الحملات الليلية للسيطرة على التعديات لتحصيل مستحقات الدولة اول بأول، كأحد أولويات الحفاظ على حقوق الدولة والحد من المخالفات والازالة الفورية أولا بأول لأية مخالفات جديدة.

ووجه وزير الري على زيادة واستمرار الحملات الليلية والتي كان لها الأثر الكبير في السيطرة على التعديات والتأكيد على مراجعة كافة الأنشطة وتحصيل مستحقات الدولة أول بأول ورفع نسب الإيجار مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشئون القانونية وأيضاً الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة وزارة الداخلية وخاصة شرطة المسطحات المائية وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.