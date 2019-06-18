شكرا لقرائتكم خبر عن «سر الصنعة» أفضل مشروع تخرج بأكاديمية أخبار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مجلة «سر الصنعة» بالمركز الأول كأفضل مشروع تخرج بقسم الصحافة بـ«أكاديمية أخبار اليوم» لعام 2019، وذلك بعد منافسة كبيرة بين 9 مشروعات تخرج خلال المهرجان الذي نظمته الأكاديمية، برعاية الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وبحضور محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم، والدكتور عادل مبروك، رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى عمران، رئيس قسم الصحافة.

قام فريق «سر الصنعة» بإشراف مصطفى عبده، نائب رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، برحلة شاقة بين المحافظات للكشف عن الكنوز التي تتفرد بها مصر من الأيادي العاملة الماهرة التي حفرت منتجاتها اسما من ذهب محليًا واقيلميًا وعالميًا، وسلطت المجلة الضوء على «الناس الشقيانة» وأصحاب المشروعات الصغيرة والصعوبات التي تواجههم.

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ونفذت المجلة عدة حوارات، من بينها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، للبحث عن كلمة السر في ملحمة القناة، وتطرق الحوار إلى مصير الشائعات التي تطلقها إسرائيل بين حين وآخر عن وجود ممرات بديلة تهدد مستقبل القناة، واختتمت المجلة موضوعتها المتميزة بمقال خاص كتبه للمجلة العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز بعنوان «الطريق إلى ناسا.. علم وفراشة دهان».

واحتوى قلب المجلة على رحلة على أسرار الحرف والصناعات في ثمانى محافظات، بدأتها بمغامرة كبيرة داخل إحدى مزارع العقارب بالوادى الجديد، وخصصت ملفا لقلعة صناعة الأثاث «دمياط» وقلعة صناعة منتجات الألومنيوم بميت غمر.

كما اطلقت المجلة مبادرة «اعرف مشروعك» على وسائل التواصل الاجتماعى لتسهيل الطريق أمام الشباب لاقامة مشروع صغير ووضع حلول للمخاطر التي تهدد نجاح هذه المشروعات .

تكون فريق «سر الصناعة» من ( أحمد هاتف- أحمد السروجى – نورهان يحيى – أشرقت أسامة – هديل طه – ولاء هاشم – مريم الهوارى – زينب الداعور – نور لبنة – محمد أسامة – أحمد عادل – عمر مجدى).