شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: «مرسي» لم يكن رئيسًا لكل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن محمد مرسي كان رمزًا لحكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر لمدة عام كامل.

وأضاف «موسى» في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، أنه «لم يستطع مرسي أن يؤدي دوره كرئيس لكل المصريين»، مشيرًا إلى أن «التاريخ سوف يحكم على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير.. أعتقد أنه سيكون حكماً سلبياً.. رحمه الله وغفر له».

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كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا، مساء الاثنين، بشأن وفاة مرسي، قائلة: «تلقت النيابة العامة، عصر اليوم، الاثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة».

وتابعت النيابة: «أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، حيث تم نقله فورًا للمستشفى، وتبين وفاته، وقد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وأن حدقتي العينين متسعتان وغير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفيًا في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى».

وأضافت: «أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت».

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة، تميدًا لتصريح الدفن.