شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي».

كما قال: «إن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا».

يذكر أن «سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا».