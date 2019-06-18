شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «جنوب الوادي» الطبية تعالج 321 شخصًا في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية إلى مدينة مرسى علم في الفترة من 17-18 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اليوم الأول للقافلة شهد فحص وتقديم العلاج المجاني لـ 321 مواطنا من أهالي المنطقة بواقع 60 حالة باطنة، وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية، وكذلك عدد 35 حالة أنف وأذن وحنجرة وعدد 90 حالة عظام وعدد 50 حالة رمد وعدد 21 حالة مخ وأعصاب وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية و65 حالة أطفال.

وأضاف أن غرباوي أن القافلة جاءت استكمالا للعديد من القوافل التي نظمتها الجامعة للعديد من الأماكن بعدة محافظات، إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع والتفاعل مع متطلباته ومشاكله.