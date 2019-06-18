شكرا لقرائتكم خبر عن منال ميخائيل.. مُحافظ دمياط تغزو أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة فاطمة الكحيل، رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا فرع المغرب، اختيار الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، رئيسًا لفرع الشبكة بمصر، على هامش اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، والذى عقد مساء أمس في القاهرة.

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من جانبه، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تأسيس الفرع المصرى لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA والذى سيسهم في دعم مبادرات الشبكة على الصعيد القارى وفى إقليم الشمال وفى مصر اهتداء بمبادئ شبكة REFELA.

ودعا الوزير شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA اتخاذ الإجراءات الإدارية وما تستلزمه من تعديلات في اللائحة الداخلية للشبكة بحيث تضمن فاعلية المشاركة المصرية في المستقبل وبما يمكنها من الانضمام للمكتب التنفيذى للشبكة عن إقليم شمال أفريقيا، خاصة بعد انتخاب مصر لعضوية الشبكة في مراكش ممثلة في قيادة محلية نسائية مصرية بالمنظمة من خلال السيدة محافظ دمياط، كما أشاد شعراوى باختيارها رئيسا لفرع الشبكة بمصر مؤكدا ثقته الكبيرة في محافظ دمياط والتى ستنقل عبر نشاطها في شبكة REFELA تجربة محافظة دمياط الانتاجية باعتبارها إحدى المدن الرائدة في صناعة الأثاث أو تجاربها السابقة في مواقع عملها اتصالا بملف تشغيل المرأة وتوفير مناخ آمن لها وتعزيز فرصها ومساواتها في مجتمعاتنا بالإضافة إلى خبراتها كسيدة في مجال الإدارة المحلية.

من جانبها، وزارة التنمية المحلية تنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة، وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.