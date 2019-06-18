شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب 57 برج اتصالات بالمناطق النائية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد إنه تم الإنتهاء من مشروع تركيب 57 برج اتصالات بالمناطق النائية والقرى المحرومة، وذلك بهدف تدعيم البنية التحتية.

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وقال المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، «إن المشروع استغرق تنفيذه عام ونصف، بتكلفة 113 مليون جنيه، تم خلاله تركيب 22 برجاً على طريق الداخلة- الفرافرة، والواحات- البحرية، كما تم تركيب 19 برجاً على طريق الخارجة- باريس- الشب، و16 برجاً على طريق بغداد -الأقصر».

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتغطية كافة المناطق البعيدة والنائية بشبكات الاتصالات، والتي تعد عنصراً مهما في دعم الإستقرار وجذب الإستثمار إلى المحافظة، في ظل اتساع مساحتها وتباعد المراكز عن بعضها البعض، مضيفاً أن هناك مناطق عدة كانت تعاني من انعدام خدمات الاتصالات طوال السنوات الماضية.

وأضاف أن خطة المحافظة أيضا تشمل تدعيم المناطق البعيدة بمحطات للطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري الزراعية، ومنازل المواطنين، خاصة بالمناطق الجنوبية في الوادي الجديد كقرى الشب.