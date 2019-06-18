شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتسلم نسخة من «أطلس الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم وفد من هيئة الأوقاف المصرية، الثلاثاء، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبه بديوان عام المحافظة، نسخة من أطلس أوقاف المحافظة، الذي يضم حصر وخرائط مساحية بممتلكات وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز بضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أملاك الأوقاف وحمايتها من التعديات بناءً على الأطلس الخاصة بالمحافظة والموقع به أملاك الوقف بكل المراكز.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أملاك الأوقاف والحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات، والتنسيق بين هيئة الأوقاف ومحافظات الجمهورية، لتحديد الاحتياجات اللازمة من مساحات الأراضي التابعة للأوقاف المطلوب استغلالها في الأنشطة الخدمية وقطاعات المرافق المختلفة، بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبموجب البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وهيئة المساحة لإعداد أطلس بالأوقاف في كل محافظة.

وضم الوفد المشكل من الأوقاف لتسليم الأطلس للمحافظ مدير عام هيئة الأوقاف، ورئيس الشؤون الزراعية ومدير الملكية العقارية ومهندس الملكية العقارية بهيئة الأوقاف، ويضم الأطلس أملاك الوقف موقعة على خرائط مساحية، طبقاً للإحداثيات العالمية، وموضح عليها كافة الأطيان الزراعية والمباني السكنية بنطاق كل مدينة وقرية وعزبة، وموضح بها أيضاً الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة منذ عام 1924 حتى 2018، وهو يعد أول أطلس من نوعه تُحدد به أملاك الأوقاف.