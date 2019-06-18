شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تكشف إجراءات الوزارة في مجال السياحة المستدامة في أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال السياحة المستدامة، الثلاثاء، في العاصمة الأذرربيجانية، باكو.

جاء ذلك على هامش خلال جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التي أدارتها ساندرا كارفاو، رئيسة إدارة تحليل معلومات الأسواق السياحية والتنافسية بمنظمة السياحة العالمية، وتحدثت فيها وزيرة سياحة غانا، ونائب وزير سياحة أورجواي، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك في حضور ٣٥ من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات، أهمها كيفية النهوض بقطاع السياحة لضمان مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة دور منظمة السیاحة العالمیة والحكومات والقطاع الخاص، ومناقشة السياسات التي تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، وكذا عرض المبادرات التي من شأنها تعزيز الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في السياحة.

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وقدمت الوزيرة عرضًا في الجلسة استعرضت خلاله الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال السياحة المستدامة. وأشارت إلى أن النمو الذي يشهده قطاع السیاحة عالميًا في الآونة الأخيرة أدى إلى زیادة القلق والوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثیر السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية.

وقالت إنه أصبح هناك ضرورة لتحدید وتنفیذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السیاحة في أهداف التنمیة المستدامة، لافتة إلى المحاور الثلاثة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) التي اعتمدتها الوزارة كركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع في نوفمبر الماضي. إضافة إلى تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.

وأوضحت أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي ترتكز على النهوض بقطاع السياحة المصري من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتماشى مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة على أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بتأييد كبير من الحكومة، خاصة أن الإصلاح الهيكلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر إليها على كافة المستويات وفقا لرؤية استراتيجيه 2030.