شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تسخير كل إمكانياتنا لخدمة أهداف «المدن الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة تضع كل إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والتي تسعى لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وخدمة شعوب القارة السمراء، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس المنظمة في عام 2005 نجحت في أن تمتد وتشمل عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق إفريقيا بالإضافة إلى 2000 مدينة.

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وأكد "عبد العال" في كلمته الافتتاحية في اجتماع الدورة العشرين لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية المنعقد في القاهرة من 17 إلى 20 يونيو بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الثلاثاء، على التزام محافظة القاهرة بتأسيس مقر المكتب الإقليمي للمنظمة لدول شمال إفريقيا وهو المقر الذي سيتم افتتاحه غداً ليشكل مركزاً لعمل منظمه لدول شمال إفريقيا وليكون ركيزة للعمل المشترك والتواصل بين إقليم القارة ومزيد من التقارب بين المدن الإفريقية وخطوة نحو تحقيق الحلم نحو "إفريقيا موحدة".

كما وجه الشكر لكافة أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية رئاسة وسكرتارية لما يبذلونه من جهود وبصفة خاصة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك بهدف تحقيق الآمال والتطلعات نحو إفريقيا مزدهرة ومستقرة.

حضر الاجتماع وليندر نزو عمدة ليبرفيل بدولة الجابون، وجان بيير سكرتير عام المنظمة، ومحمد بودرة نائب رئيس المنظمة لمكتب شمال إفريقيا، وداو ماكورا رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة لإفريقيا، وفتنه الكحيل شبكة النساء المنتخبة لإفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية،