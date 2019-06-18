شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المقبولين مبدئياً للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وأجريت المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال «KG1، وKG2»، أمس الاثنين، وتستكمل اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي، يومي الأربعاء، والخميس.

Advertisements

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم تحديد، الأحد، 23 يونيو، لإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا في الحضور في المواعيد المقررة لهم.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس، وفقًا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني، سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكان قد تم غلق باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الأحد 19 مايو.