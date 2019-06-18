شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: ما تحقق في مصر الأعوام الـ5 الماضية بمجال الكهرباء قصة نجاح حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، داتوك مارك لينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور، التي تعمل في مجال الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة إيدرا باور، التي تعمل في مصر منذ نحو 15 عاماً، مؤكداً أن ما تحقق في مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية في مجال الكهرباء يُعد قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت مصر من القضاء على مشكلة عجز التيار الكهربائي، وحققت فائضاً في الطاقة الكهربية.

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من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيدرا باور عن اهتمام الشركة بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم أسواقها الاستثمارية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في الشركة من المصريين، وأن علاقات الشراكة مع مصر تمثل نموذجاً للنجاح.

وأضاف أن شركة إيدرا باور تتطلع إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرى من خلال مقترح شراء وإدارة إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز، بما يسهم في تقليل الأعباء والمستحقات عن كاهل الحكومة المصرية، ونقلها للشركة التي سوف تدير المحطة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مدبولى رحب بدراسة العرض المقدم من شركة إيدرا باور، جنباً إلى جنب مع باقى العروض التي تلقتها وزارة الكهرباء من شركات أخرى، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح مصر، ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من الأعباء على الحكومة، ولا يؤثر في الوقت ذاته على آليات تقديم الخدمة للمواطنين.