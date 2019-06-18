شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تلتقي نظيرها البحريني لمناقشة التعاون في سياحة الغطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبحرين في مجال السياحة، بحضور عادل إبراهيم، سفير مصر لدي أذربيجان.

جاء ذلك اللقاء على هامش زيارة وزيرة السياحة لدولة أذربيجان، للمشاركة في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، في العاصمة الأذربيجانية، باكو.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى اهتمام وزارة السياحة بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، ومنها دولة البحرين، مشيرة إلى أن السوق العربية يمثل نحو 30%، من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

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ومن جانبه، أشار الوزير البحريني إلى زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الأخيرة لمدينة شرم الشيخ، خلال إجازة عيد الفطر الماضي، التي وجه خلالها بزيادة أوجه التعاون السياحي بين البلدين، لافتًا إلى اهتمام الجانب البحريني لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والترويج لمصر بشكل عام ليس في البحرين فقط، وإنما من خلال شبكاتهم وعلاقاتهم في دول التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وأضاف الوزير البحريني أن شركة «طيران الخليج» تسير 19 رحلة طيران إلى مصر أسبوعيًا إلى مطارات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

كما أكدت «المشاط» أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذي أطلقته الوزارة للعمل، وبدأ العمل به منذ نوفمبر الجاري، وحتى إبريل 2020، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هي عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، كما أن البرنامج الجديد يقوم بتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، ويعطي مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.

وقال الوزير البحريني إنه تم تدشين أكبر ملاهي للغطس في العالم World Diving Park، مشيرا إلى أنه يرغب في الترويج لهذا المشروع عن طريق عمل خط يمر بأهم نقاط الغطس في العالم وهي مدينة شرم الشيخ وجزر المالديف.

وفي هذا الشأن، اقترحت الدكتورة رانيا المشاط، أن يتم ضم مدينتي مرسي علم والغردقة إلى تلك النقاط، مرحبة بهذا التعاون الذي سيساهم في لفت أنظار العالم لأهم نقاط الغطس الموجودة بمصر.