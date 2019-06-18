شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوباً للتعزية في وفاة والد نائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد محمد سامى عبدالرؤوف، للتعزية في وفاة على عبدالحميد السيد، والد الدكتور محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النـواب ووكيـل أول اللجنة الاقتصادية، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

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