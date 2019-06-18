شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إزالة التعديات من المهد لا تحتاج لقرار.. و«المتقاعس هيتحوّل للنيابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إزالة حالات التعديات من المهد.

وقال: «الإزالة من المهد لا تحتاج إلى قرار، وأنا قلت الكلام ده كتير، لا تنتظروا مني قرار إزالة لحالات التعديات من المهد، انزل نفذ إزالتها فورًا، لأن عندما تنتظر القرار هتكون التعديات كبرت واتوسعت وهحوّل المسؤول للنيابة».

Advertisements

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإنهاء تنفيذ جميع قرارات الإزالة الموجودة سابقًا، خلال أسبوع من اليوم، وقال: «لن أوّقع قرار إزالة بعد مرور أسبوع، وسيتم إحالة المسؤول عنه للنيابة بسبب التقاعس عن التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية».

وأكد على ضرورة متابعة حالات التعديات وأن تتم الإزالة بحد أقصى خلال 48 ساعة من وقوع التعدي.