شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم لـ6 ساعات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالفيوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «تقسيم نصار – درب الطباخين – المدينة الصناعية – خلف مدرسة عزة زيدان»، بمدينة الفيوم، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء 16/6/2019، وحتى الساعة 4 مساء نفس اليوم، ولمدة 6 ساعات، نظراً لتنفيذ أعمال ربط شبكات بالمنطقة.

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