شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرًا عن إنجازات «البيطرية» خلال عام: 6.4 مليار جنيه صادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور عز الدين أبوستيت، الثلاثاء، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول انجازات الهيئة، متضمنا الكشف المبكر والتحكم والسيطرة على العترة الجديدة SAT2 ليبيا من خلال حملة التحصين في فبراير 2019، والكشف عن وجود عترة جديدة ((H5N2 بمحافظة الدقهلية.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها من خلال الاستجابة السريعة والتحصين الحلقي ومسح للأماكن المجاورة، وثبت احتواء تلك العترة من خلال النتائج السلبية للأسواق والمزارع بعد ظهور تلك العترة وحتى شهر يونيو 2019، مشيرا إلى السيطرة على مرض الجلد العقدي وعدم ظهور حالات اصابة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال التحصين ضد هذا المرض في فبراير 2019.

وأضاف التقرير أنه تم عمل عدد (2) حملة قومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتم تحصين عدد (7،340,354) رأس، وتم عمل عدد (1) حملة قومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الاغنام، وتم تحصين عدد (2,381,153) رأس، بالإضافة إلى عمل عدد (1) حملة قومية للتحصين ضد مرض جدري الاغنام لتحصين الاغنام والماعز وتم تحصين عدد (545,830) رأس.

وكشف التقرير، عن أن عدد الحيوانات التي تم تحصينها داخل وخارج إطار الحملات القومية، للحد من مرض الحمي القلاعية بلغ 8 ملايين و702 ألف رأس ماشية، في حين بلغ عدد الحيوانات المحصنة ضد مرض حمي الوادي المتصدع أكثر من 7 ملايين و702 ألف رأس مقابل تحصين 881 ألف راس من الماشية ضد مرض النيموباك، بالإضافة إلى تحصين مليون و466 ألف راس من الأغنام لمكافحة مرض جدري الأغنام، وتحصين مليوني و678 ألف رأس ضد جدري الماشية، وتحصين 150 ألفا و771 رأس ضد مرض طاعون المجترات.

وأضاف وزير الزراعة أنه في مجال الصحة العامة والمجازر تم التفتيش على اللحوم: تم تحرير عدد (415، 9) محضرا لمضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي بوزن (409، 339، 3) طن وتم التخلص منها بإعدامها بالطرق الصحية ومضبوطات صالحة للاستهلاك الأدمي بوزن (742، 758) كجم تم ضبطها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول اللحوم وتم بيعها وتوريد ثمنها وفق قرار النيابة العامة بشأنها وأخذ عينات للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من مضبوطات بوزن (284، 442) كجم.

Advertisements

وأوضح «أبوستيت» إنه في مجال الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، فقد تم فتح بلدان جديدة لتصدير الاسماك المصرية مثل: (انجلترا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – امريكا – كندا – كوريا)، مشيرا إلى إنه تم فتح بلدان جديدة لتصدير الخيول مثل: (الكويت – الاردن – العراق) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية حققت انجازات على المستوى الدولي متمثلا في توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة المصرية والزراعة السعودية في مجال الخدمات البيطرية، وتنفيذ برنامج تدريبي للأطباء البيطريين من دولة ليبيا على التقصي والاستجابة السريعة وكيفية احتواء الامراض العابرة للحدود.

وأشار الوزير إلى إنه تم تصدير خيول بعدد (35) جواد للاتحاد الاوروبي، و(15) جواد للدول العربية، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيواني بلغت 6.459 مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتي 31 مايو الماضي، وتم رفض أكثر من شحنة لحوم مستوردة بالموانئ المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار التقرير إلى أنه في مجال الادارة المركزية للخدمات والإرشاد تم تكثيف الحملات على منافذ بيع اللقاحات والادوية البيطرية، والذي أسفر عن اغلاق عدد (552) مركز وعيادة بيطرية مخالفة من خلال اصدار عدد (112) قرار اغلاق على مستوى محافظات الجمهورية، وتم ترخيص عدد (680) مراكز بيع الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية، فضلا عن ترقيم وتسجيل عدد (1،181,889) من الابقار والجاموس، وعدد (220,213) من الاغنام والماعز

وأشار أبوستيت أنه في مجال الادارة العامة للرعاية والعلاج تم عمل مشروع الهيئة لتطوير ورفع كفاءة واحلال وتجديد وانشاء الوحدات البيطرية وتم تمويل تطوير ورفع كفاءة، واحلال وانشاء لعدد (51) وحدة بيطرية، موضحا إنه في مجال القوافل العلاجية المجانية تم تنفيذ عدد (97) قافلة علاجية انتاج وتوزيع قصيبات السائل المنوي بغرض التحسين الوراثي في مجال ادارة الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي.

وشدد الوزير على أنه ي مجال حدائق الحيوان تم تطوير حديقة حيوان الإسكندرية بتكلفة قدرها حوالي 7 مليون جنيه، ورعاية الحيوانات والحصول على ولادات جديدة: بعدد (21) مولود من عدة فصائل حيوانية، و14 نوعا من الحيوانات والطيور المضافة لحدائق الحيوان.