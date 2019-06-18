شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعمم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت وزارة الداخلية تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال جميع الوحدات المرورية، إذ جرى لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة، ويتلف عند محاولة نزعه.

ويحتوي الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير معلومات دقيقة تحصر من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وتحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة) ومدى أحقيتها في السير بالمسار المخصص لها، «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

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كما يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً، يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على جميع المواطنين بأنحاء الجمهورية، إلى جانب التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق، من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الانتظار.. وغيرها) دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها، تنفيذاً لقانون المرور.