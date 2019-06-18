شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: يجب توحيد المعايير في تصحيح اختبار القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، ورؤساء لجان القطاعات، وعمداء بعض الكليات المعنية، التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان القطاع وهي التربية الرياضية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية وكليات الإعلام والمسرح التربوي والتعليم التكنولوجي.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، والدكتور الهلالي الشربيني رئيس قطاع كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة اللازمة في إجراء اختبارات القدرات؛ لضمان توافر الشفافية والمصداقية في اختبارات الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك.

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ووجه الوزير بضرورة توحيد المعايير في تصحيح الاختبارات؛ لضمان الشفافية والفرص الكاملة والمتساوية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، منها: ضرورة متابعة العمداء والوكلاء العمل أثناء اختبارات القدرات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، والالتزام بمعايير التقييم الموحدة لتصحيح الاختبارات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع أيضًا كيفية توعية الطلاب بطبيعة الاختبارات عبر المواقع الإلكترونية للكليات المعنية، ورابط المجلس الأعلى للجامعات، وموقع الوزارة، فضلًا عن عقد لقاءات تعريفية للطلاب قبل اختبار القدرات بيوم واحد على الأقل للراغبين من الطلاب.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على المتابعة الدورية لإجراء سير إجراء القدرات بالكليات من اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والمجلس الأعلى للجامعات.