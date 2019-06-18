برلماني يطالب الحكومة بمتابعة الاتفاقيات مع بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا ستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والسياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن بيلا روسيا دولة متطورة في الصناعات الثقيلة خاصة الآلات الزراعية ونحتاج لها في مصر وهناك حديث أيضًا عن دراسة منطقة صناعية بيلاروسية إضافة إلى احتياج مصر لصناعة الأدوية والخضراوات والفواكه المصرية.

وأضاف "أبو جاد" في بيان، اليوم، أن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا مشيدا بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، موضحًا أن مصر تقتحم سوقا جديدا للسياحة من خلال توطيد التعاون مع بيلاروسيا إذ بلغ عدد السائحين نحو 3 آلاف سائح بيلاروسي زار مصر خلال العامين الماضيين وهو ما أكدته القيادة البيلاروسية حين نشرت أنّ مصر من الوجهات السياحية المهمة لديها.

وطالب الحكومة بمتابعة جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين والترويج للسياحة المصرية لدى سياح بيلاروسيا.