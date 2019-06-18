محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
انتهى متحف الفن الإسلامي بباب الخلق من أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ ماكيتات (نماذج) للقطع الأثرية المعروضة بالمتحف باستخدام طريقة برايل، والبدء في أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للبطاقات الشارحة للقطع الأثرية باستخدام نفس الطريقة.
وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، في بيان، الثلاثاء، إن عملية تطوير العرض المتحفي داخل جميع متاحف الجمهورية تقع ضمن خطة القطاع بهدف تنمية التواصل المجتمعي وربط مختلف فئات الجمهور بالمتاحف.
وجرى تدشين مبادرة "مبصري القلوب" بعدد من المتاحف مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف جاير آندرسون.
ومن جانبة أوضح ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المتحف يعد أول متحف يعمل بطاقات شارحة بطريقة برايل، وجرى تدشين تلك المبادرة خلال الاحتفال بيوم المتاحف العالمي عام 2018.
وتم تنفيذ أكثر من 50 بطاقة شارحة لأهم القطع الموجودة بالمتحف، وجاري استكمال القطع الأثرية.
وأضاف أنه خلال هذا العام انتهى المتحف من تنفيذ ماكتيات لأهم القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل، لتقديم تجربة فريدة وجديدة للمكفوفين يستطيع من خلالها لمس القطعة الأثرية ومعرفة جميع تفاصيلها، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ستمكن الزائرين من فاقدي البصر لمزيد من التعرف على القطع.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء المرحلة الثانية لبطاقات الشرح بطريقة برايل في متحف الفن الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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