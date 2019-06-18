وفد سعودي يزور العاصمة الإدارية لمعرفة فرص الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إن اللواء أحمد زكي عابدين، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدراية، استقبل اليوم وفدًا سعوديًا من 41 رجل أعمال ومستثمرًا ينتمون إلى جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين.

وأضاف الحسيني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هدف الزيارة لرغبة الوفد السعودي معرفة ودراسة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، أن من ضمن الزيارات الاستثمارية زيارة وفد من كبرى الشركات الكويتية للتعرف على المشروع في أرض الواقع لدراسة ضخ استثمارات في إحدى المجالات العقارية أو الصناعية أو التجارية.