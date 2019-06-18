خلال 24 ساعة.. ضبط 5580 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية عدة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5580 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.