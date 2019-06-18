خلال 24 ساعة .. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و1069 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

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كما نجحت الحملات في ضبط 1034 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، و129 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب ".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.