براءة أشرف عبد الناصر في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبد الناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور يحيي عمرو مروان عضو نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد للمتهم المذكور. حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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