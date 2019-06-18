مصر | براءة مُتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة مُتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المُتهم أشرف محمد وذلك في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.

صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.