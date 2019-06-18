مصر | عاجل.. الحبس 6 أشهر والغرامة لمصممة الأزياء عبير الأنصاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحبس 6 أشهر والغرامة لمصممة الأزياء عبير الأنصاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مصممة الأزياء عبير الأنصاري، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، في اتهامها بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفي.

وأسندت النيابة لمصممة الأزياء "عبير إسماعيل محمود الأنصاري"، في القضية رقم 262 لسنة 2018 جنح التهرب الضريبي، التهرب من دفع الضرائب المستحقة عن أعمالها، في الفترة من 2008 حتي 2013، بقيمة بلغت 301600 ألف جنيه.

وأحالت النيابة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، والتى أصدرت حكمها السابق.