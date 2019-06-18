أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يشارك في تدشين مبادرة إعلام من أجل التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يشارك في تدشين مبادرة إعلام من أجل التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في احتفال منظمة الأمم المتحدة، برئاسة ريتشارد ديكاتسون المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بتدشين مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة"، ومثّل المجلس في الفعالية عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحضرها رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام المصري، ورفع مستوى مشاركته في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية، وتبدأ اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)، وذلك بـ17 ورشة عمل للإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل سنوات.