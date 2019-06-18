أخبار مصر | مديرة "القومي للبحوث الاجتماعية": الزيادة السكانية أهم القضايا المستمرة على الساحة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرة "القومي للبحوث الاجتماعية": الزيادة السكانية أهم القضايا المستمرة على الساحة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر، خلال أراء العلماء وأساتذة متخصصين فى المجال السكانى، وأيضًا الخبراء التى أثرت دراساتهم فى هذا المجال انطلق على مدار يومين مؤتمر المركز ليناقش عددًا من القضايا التى يستطيع من خلالها الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتفيد فى إيجاد حلول لهذه المشكلة بما يخدم الوطن.
وانطلق اليوم المؤتمر السنوي الذي يعقده المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بـامبابة.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.