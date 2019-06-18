أخبار مصر | "النقل" تبحث مع وزير التجارة السويدي تطبيق الحافلات السريعة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث مع وزير التجارة السويدي تطبيق الحافلات السريعة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل أن المهندس كامل الوزير وزير النقل استقبل نيوكلاس جوهانسون وزير الدولة السويدي للتجارة الخارجية، وممثلى بعض الشركات السويدية العاملة في مجال النقل مثل شركة فولفو العالمية وذلك بحضور السيد /يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل.

استعرض الجانبان خلال الإجتماع امكانية التعاون المشترك في تطبيق أحد أنظمة النقل العام المطبقة في 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام BRT(BUS Rapid TRANSITE) الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة، حيث استعرض ممثلي شركة فولفو العالمية مميزات هذه النوعية من وسائل النقل والمواصلات ومساهمتها في تحقيق السيولة المرورية في المدن التي تم تطبيقها.

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وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل النقل الجماعي المنظم، مشيرا الى أن الوزارة تدعم دائما تحديث أسطول الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابًيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

واتفق الجانبان على ضرورة دراسة تجارب المدن التي تم تطبيق هذا النظام بها وزيارة المصنع المنتج ثم عمل دراسة خاصة بامكانية تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة شاملة المسارات والمحطات وأماكن شحن البطاريات _ في المحطات النهائية أو في محطات المسار وسعة كل حافة وتأثير تطبيق هذا النظام على تحقيق السيولة المرورية.

جدير بالذكر أن الحافلة سريعة التردد ( الحافلة السريعة) هي نظام نقل عام مرن ومُتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة، حيث يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مُخصّصة وتُقدم مستوى عال من الخدمات، إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة وكان أول إستخدام لنظام الحافلة سريعة التردد بالعالم في مدينة كوريتيبا – البرازيل عام 1974 و يستخدم في 60 مدينة بأمريكا الجنوبية.