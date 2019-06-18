أخبار مصر | المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يستضيف مسابقة المحادثة باللغة الكورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يستضيف مسابقة المحادثة باللغة الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم معهد سي جونج، بالمركز الثقافي الكوري في مصر، مسابقة المحادثة باللغة الكورية بمشاركة 8 متسابقين، للسنة الخامسة على التوالي.

وفازت بالمركز الأول الطالبة نهى محمود عطية والتي من المقرر أن تشارك في المسابقة الدولية لمعاهد "سي جونج" على مستوى العالم خلال شهر أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية.

ومن جانبه أعرب يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري عن سعادته بمستوى إجادة المشاركين للغة الكورية مشيراً إلى أن المركز الثقافي سيواصل دعمه لكافة دراسي اللغة الكورية في مصر.

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جدير بالذكر أنه يوجد نحو 145 مقراً لمعهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية في 57 دولة حول العالم، من بينها 4 في الدول العربية وهي مصر والجزائر والامارات والبحرين.

وتنظم معاهد سي جونج كل عام في جميع أنحاء العالم مسابقة المحادثة باللغة الكورية وذلك لمنح الطلاب الفرصة لإظهار مهاراتهم في المحادثة باللغة الكورية.

ويتم دعوة الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف بلدان العالم للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة التي يجري تنظيمها بالتزامن مع الاحتفال بيوم اللغة الكورية "الهانجول" في 9 أكتوبر.