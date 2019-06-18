أخبار مصر | انطلاق المؤتمر السنوي لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر السنوي لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، المؤتمر السنوي الذي يعقده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بـامبابة.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

