أخبار مصر | "العواري": الفهم الخاطئ للقرآن والسنة ينشر التطرف والإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العواري": الفهم الخاطئ للقرآن والسنة ينشر التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل، لغايات وأهداف معينة ولتبرير السلوكيات المنحرفة عن صحيح الدين من قبل الجماعات المتطرفة.

وجاء ذلك خلال ندوة "آيات أخطأ في فهمها المتطرفون"، والتي أقيمت بمقر منظمة خريجي الأزهر ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لعدد من أئمة أثيوبيا وتستمر حتى 11 يوليو القادم.

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وأشار "العواري" إلى أهمية دور الأئمة في الرد على الشبهات والتأويلات التى اعتمد عليها المتطرفون فى أفعالهم وسلوكهم من خلال تحريفهم لمعاني آيات القرآن الكريم, وضرورة إثبات أغاليطهم فى فهم محكم التنزيل من اجتزاء للنصوص وعدم مراعاة سياقاتها, بأسلوب عصري وبسيط يصل للعقول لبيان مواضع اللبس والخداع والخطأ في تفسير الآيات.

وقال إن هناك تحديات خطيرة يمر بها العالم من انتشار للإرهاب الذي يمارس باسم الدين وتُرتَكب باسمه أعمال إجرامية شوهت صورة الإسلام والمسلمين، مؤكداً ضرورة نشر الفكر الأزهري المستنير في وجه تلك الجماعات الظلامية.

وتأتى هذه الدورة فى إطار تحقيق أهداف المنظمة فى تخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقاً للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف وينشروا منهج الإسلام الوسطى في بلادهم عند عودتهم إليها.