أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يترأس المجموعة الاقتصادية ويلتقي رئيس شركة إيدرا ويتابع "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يترأس المجموعة الاقتصادية ويلتقي رئيس شركة إيدرا ويتابع "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة الثقافة؛ لمتابعة عدد من الملفات التي تخص الثقافة.

كما سيلتقي رئيس شركة إيدرا باور، التي تعمل في مجال الطاقة؛ لبحث سبل التعاون واجتذاب استثماراتها لمصر .

ويعقد أيضا رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مبادرة الرئيس حياة كريمة والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة بالتنسيق مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.

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ويترأس "مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

كما يناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما يحضر رئيس الوزراء مؤتمر منظمة المدن الأفريقية الذي تنظمه التنمية المحلية.