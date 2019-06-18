شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في روما يكرّم مدير عام «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ورئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، والمدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، بتكريم مدير عام منظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، جراتسيانو داسيلفا، تقديرًا لجهوده في قيادة المنظمة، لتعزيز مجالات التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية ومكافحة الجوع في العالم خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك وسط مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسئولين الأفارقة، على رأسهم وزير التخطيط والتنمية في بنين، ووزير شؤون مجلس الوزراء والشئون البرلمانية، والمتحدث الرسمي لحكومة غينيا بيساو، ووزير التعليم في ليبيريا.

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وألقى السفير بدر كلمة بهذه المناسبة باسم أعضاء المجلس التنفيذي للبرنامج، أعرب خلالها عن تقدير المجلس لجهود «داسيلفا» في مجال مكافحة الجوع وتعزيز التنمية الزراعية في بلاده، البرازيل، وفي العالم إبان فترتي ولايته كمدير عام المنظمة، خلال السنوات الثماني الماضية، التي تنتهي في يوليو المقبل.

وأشاد بالدور الهام الذي قامت به المنظمة، خلال الفترة الماضية، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، والحد من الجوع في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل رسالة هامة للعالم أجمع لمواصلة الجهود الدولية للقضاء على الجوع والفقر في الدول النامية، لاسيما في أفريقيا، في ظل الأزمات الإنسانية في العالم وارتفاع عدد الجوعى في السنوات الأخيرة، إذ وصل عددهم إلى أكثر من ٨٥٠ مليون شخص، عام ٢٠١٧.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، بالجهود التي قام بها مدير عام منظمة الفاو، كما أشاد بالتعاون المشترك بين المنظمة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت قيادة داسيلفا، خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تكلّلت بمشاركتهما معاً في عدد من الزيارات الميدانية إلى كل من إثيوبيا والنيجر ولاوس، لتفقد برامج وأنشطة المنظمات الثلاث في الميدان وتعزيز تعاونهما المشترك لدعم جهود الدول في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر.

وفى ختام كلمته، أشاد المدير التنفيذي للبرنامج، برئاسة مصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، خلال العام الحالي وقيادتها وإدارتها لاجتماعات المجلس التنفيذي للبرنامج، خلال دورتي المجلس في فبراير الماضي، والدورة السنوية العادية للمجلس التي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ يونيو.