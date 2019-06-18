شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مباحثاته مع نظيره البيلاروسي: اتفقنا على زيادة التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على هامش زيارته إلى هناك.

وقال السيسي في كلمته إنه تم الاتفاق على زيادة التعاون بين البلدين وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، وتابع الرئيس: «تم الاتفاق على أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأشار السيسي إلى أن المباحثات أكدت على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون في العديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة.