شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مباحثاته مع نظيره البيلاروسي: اتفقنا على زيادة التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على هامش زيارته إلى هناك.
وقال السيسي في كلمته إنه تم الاتفاق على زيادة التعاون بين البلدين وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، وتابع الرئيس: «تم الاتفاق على أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وأشار السيسي إلى أن المباحثات أكدت على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون في العديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن مباحثاته مع نظيره البيلاروسي: اتفقنا على زيادة التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.