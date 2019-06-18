شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تُشكّل لجنة لمتابعة صرف تعويضات «أصحاب تذاكر الطيران» بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بمتابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت الذين تقدموا عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

Advertisements

وأضافت وزارة الهجرة في بيان، الثلاثاء، أنه قد تم الاتفاق أيضا على دفع الشركتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تما الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين، مشيرة إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم إلى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.

وأكدت وزارتي الهجرة والسياحة استمرار متابعتها للمشكلة، حتى يسترد كافة المتضررين من المصريون بالكويت لكافة مستحقاتهم.

كانت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الهجرة، قد استقبلت شكوى تفيد بأن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.