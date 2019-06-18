شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر «السكان وتحديات التنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوى العشرون للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «السكان وتحديات التنمية المستدامة»، ويستمر على مدار يومى 18 و19 يونيو الجاري، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.
شهد افتتاح المؤتمر، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعديد من الخبراء والمختصين.
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