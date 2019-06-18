شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع مدير «ألكسو» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بحضور الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء هنأ الوزير أعمر بمناسبة توليه منصب المدير العام للمنظمة، مؤكدًا دعم مصر له للترشح لهذا المنصب.

وأشاد عبدالغفار بالدور الذي تقوم به المنظمة كهيئة معنية بالحفاظ على الثقافة، والعمل على تطوير آليات التعليم في العالم العربي، مضيفًا حرص مصر كدولة مؤسسة وفاعلة في دعم التعاون مع المنظمة؛ لتحقيق أهدافها للارتقاء بنظم وآليات التعليم والتعليم العالي، وذلك وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة.

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وأكد الوزير استعداد مصر الدائم لتنظيم المؤتمرات العربية الوزارية، التي تتم برعاية «ألكسو»، وكذا التعاون من خلال المشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والتعليمية والرياضية، والتي تتم برعاية المنظمة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانيات إنشائية وخبرات في تلك المجالات.

ولفت الوزير إلى أهمية السعي نحو تمثيل مصري بشكل أكبر داخل منظمة الألكسو، في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة عربية ونهضة ثقافية وتعليمية شاملة، مشيراً إلى تقدم مرشح مصري لشغل منصب مدير معهد البحوث والدراسات العربية.

ومن ناحيته، أكد المدير العام للمنظمة دور مصر الريادي في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، مشيراً إلى تطلعه نحو مزيد من التعاون لتدعيم المنظمة وتحقيق أهدافها .

كما أكد أهمية مصر في إنجاح وتدعيم فعاليات المنظمة؛ لما تتمتع به من مكانة في الوطن العربي.