شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنفذ دورات تدريب لمديري مراكز الغوص بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة السياحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة ومستوى المُديرين الفنيين لمراكز الغوص ويُخوت السفاري، بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال شهر يونيو الحالي، وأن مواعيد الدورات في الغردقة ستكون من 21 يونية إلى 25 يونيو بعدد 12 متدربًا، وشرم الشيخ من 23 يونيو إلى 27 يونيو بعدد 12 متدربًا.

وأكد بيان لغرفة السياحة، أن هذة الدورات التدريبية تهدف للإرتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة بالقطاع للإلتزام بالمهنية والإحترافية التي تتماشى مع معايير الأمان والسلامة والمعايير الدولية بعد رصد العديد من المخالفات وتعدد الحوادث بسبب عدم الإلتزام بمعايير الأمان والسلامة والمعايير الدولية من بعض المُديرين الفنيين والمُرشدين والمُدربين العاملين بالقطاع، وضرورة الوقوف على أسباب المشكلة، ووضع حُلول عاجلة لها بتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة ومستوى المُديرين الفنيين لمراكز الغوص ويُخوت السفاري.

واشترطت الغرفة في المشاركين بالدورات، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة مدرب غوص من المستوى الثاني على الأقل صادرة من إحدى المنظمات المُعتمدة بالغُرفة، وأن لا يقل سن المتدرب عن 25 عام، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدث وكتابة، وأن يكون حاصل على بطاقة الغرفة لمزاولة المهنة على أن تكون سارية.