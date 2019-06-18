شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شكر وتقدير من مجلس الوزراء لمحافظ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية خطاب شكر وتقدير من المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، لمجهودات محافظة الشرقية والمسئولين على النظام الوطني لإدارة الطواريء بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والذي يختص بتسجيل ومتابعة كافة الحوادث اليومية، وسرعة التعامل الفوري لإدارة وحل الأزمة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، على الدعم المستمر للمحافظة، في تطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مصر.

وأكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قلب رجل واحد في سبيل تطوير الأداء، وسرعة التعامل الفوري لإدارة وحل الأزمة، والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمة، للتعاون مع الأزمات والكوارث وضمان تحقيق الإستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من أثارها السلبية.