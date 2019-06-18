شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البيلاروسي: هناك إمكانات واعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة من التعاون مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس البيلاروسي، إلكسندر لوكاشينكو، أن التعاون الاقتصادي مع مصر حظي بدفعة قوية مؤخرا، وقال في كلمته الترحيبية بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل بدء مباحثات القمة بينهما بالقصر الجمهوري، إن هذا التعاون يمتلك إمكانات كثيرة وواعدة لتحقيق مزيد من التقدم في مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف لوكاشينكو أنه تم خلال زيارته لمصر عام 2017 تحديد معالم التحرك نحو المستقبل، كما تم بالفعل تحقيق العديد من أوجه التعاون المشترك، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بما يمثل انطلاقة جديدة للمضي قدما نحو آفاق مستقبلية واسعة.