شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفل بـ«الطعمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل موقع البحث جوجل باليوم العالمى للفلافل «الطعمية»، وقام محرك البحث باستبدال صورته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية مع سندوتشات للفلافل. «الطعمية» ينسب أصلها لعدة بلدان منها فلسطين ومصر وسوريا ويقدمها المصريون مكوّنة من الفول المطحون والكزبرة الطازجة والتوابل، أما في الشام فيستبدلون الفول بالحمص المنقوع والمطحون. الطعمية

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