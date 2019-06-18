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السيسي يصل إلى القصر الجمهوري بمينسك للقاء نظيره البيلاروسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري بمينسك، للقاء الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الذي كان في استقباله للترحيب به. وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وبيلاروسيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

وعقب التقاط الصور التذكارية، اصطحب الرئيس البيلاروسي، السيسي لمشاهدة معرض الصور الذي أقيم في قاعة الاستقبال الكبرى بالقصر الجمهوري، والتي توضح معالم النهضة الحضارية والثقافية والمعمارية والسياحية في بيلاروسيا.

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