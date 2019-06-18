"بموافقة صاحبها".. 10 معلومات عن مشروع قانون "البيانات الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أمس الاثنين، على قانون حماية البيانات الشخصية والمكون من 49 مادة.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة:
1- لا يجوز جمع البيانات أو إفشائها دون موافقة صريحة من الشخص المعني، وإتاحتها بناءً على طلب كتابي.
2 - يشترط جمع البيانات الشخصية بشكل صحيح ولأغراض مشروعة، ولا يجوز الاحتفاظ بها أكثر من المدة اللازمة للغرض المحدد له، وتنظمه اللائحة التنفيذية.
3- يلتزم معالج البيانات بعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة، ومراعاة القانون عن إتاحتها.
4- مسئول حماية البيانات مسئول عن تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة كافة الإجراءات المعمول بها، ومتابعة قيد وتحديث البيانات وإزالة أي مخالفة.
5- يحظر على المتحكم في البيانات نقل أو جمع أو تخزين البيانات إلا بترخيص، ويشترط لبيانات الأطفال موافقة ولي الأمر.
6- يجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط مشروط بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على كل ما هو ضروري، طبقا للائحة التنفيذية.
7- يشترط عند تداول المعلومات لدولة أخرى، المحافظة على حياة صاحب البيانات وحقه أمام العدالة، وتنفيذ إجراء بتعاون قضائي دولي.
8- يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بعد موافقة صاحب البيانات، ووضع آلية لرفض هذا الاتصال أو العدول عن موافقته المسبقة.
9- تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" لتنظيم ومعالجة إتاحة البيانات، ويكون للعاملين بها صفة الصلبية القضائية.
10- يجوز لصاحب البيانات اللجوء للقضاء حال انتهاك حقوقه.
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