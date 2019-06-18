فريق النقل العام في أمم إفريقيا.. 1200 سائق وكمسري جنود "كان" المجهولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وفي ذلك الإطار اتخذت هيئة النقل العام بالقاهرة مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تيسر على المواطنين الانتقال من وإلى أماكن إقامة المباريات في كافة أنحاء القاهرة الكبرى.

وينشر "الخليج 365" الاستعدادات الخاصة بهيئة النقل العام لاستقبال البطولة على النحو التالي:

اشتراكات مخفضة

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة، طرح اشتراكات على الخطوط التي خصصتها لخدمة ونقل جماهير بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ليبلغ سعر الاشتراك 75 جنيهًا بدلًا من 190 جنيهًا، ويتيح هذا الاشتراك لحامله الانتقال بين جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة خلال فترة إقامتها، للتفاصيل..

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زي موحد

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه سيتم توزيع زي موحد على السائقين والمحصلين (كمسري) الموجودين في خطوط خدمة مباريات البطولة والتي تبلغ 600 أتوبيس، ليكون إجمالي الزي الموحد 1200 قطعة، حفاظًا على المظهر الحضاري وتقديم خدمة مميزة للجماهير، للتفاصيل..

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5 جنيهات للتذكرة

وأضاف علي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أمس الاثنين، أن ثمن التذكرة على أي من الخطوط التي تنقل الجماهير لأماكن المباريات، 5 جنيهات خارج كارت الاشتراك، بينما يمكن للمواطنين الحصول على اشتراك طوال فترة البطولة وعلى كل الخطوط التي تخدمها مقابل 75 جنيهًا، للتفاصيل..

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دهان أتوبيسات

وأكد رئيس الهيئة، تخصيص 600 أتوبيس لخدمة الجماهير وتغطية جميع مناطق القاهرة الكبرى من شبرا الخيمة والمظلات ودوران شبرا والعباسية والعتبة والجيزة والمنيب وميدان لبنان وحلوان وغيرها من المناطق الأخرى.

وأشار اللواء رزق علي، إلى الانتهاء من إزالة الإعلانات المشوهة للأتوبيسات، وتجديد طلائها، وتجديدها من الداخل.

عمل مستمر

وأكد اللواء رزق علي، أنه سيتم إيصال الجماهير إلى الاستادات قبل انطلاق المباريات بنصف ساعة لتوفير الوقت المناسب لهم للدخول إلى المدرجات، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على مواعيد المباريات، لإعلان مواعيد الأتوبيسات.

وتابع رئيس النقل العام: "الأتوبيسات هتفضل شغالة لحد ما المباريات تخلص لنقل كل الجماهير، والأتوبيسات هتكون موجودة في أرض المعارض لنقل الجماهير من وإلى الاستادات".​