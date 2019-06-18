أخبار مصر | اليوم.. "القومي للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بعنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "القومي للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بعنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤتمره السنوي، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"؛ لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.

ويشهد افتتاح المؤتمر غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.

وسيعقد المؤتمر بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بـ4 ميدان أبن خلدون بجوار معهد القلب ومستشفى امبابة العام وذلك اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9 صباحا.