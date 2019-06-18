أخبار مصر | واشنطن تشدد على ضرورة مواجهة ابتزاز إيران النووي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تشدد على ضرورة مواجهة ابتزاز إيران النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة مواجهة إبتزاز إيران النووي بمزيداً من الضغوط الدولية .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جاريت ماركيز، اليوم الاثنين، أن خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي "ابتزاز نووي" ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.

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واضاف بحسب رويترز، "خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها" .. لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية.

وتابع "يجب أن يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".