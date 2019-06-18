شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «24- 37»، إسكندرية «23 – 32»، قنا «26 – 41»، الأقصر «27– 42»، أسوان «28 – 43».