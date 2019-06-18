شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس وزراء بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس وزراء بيلاروسيا، سيرجي روماس، صباح الثلاثاء، في إطار الزيارة الرسمية لسيادته للعاصمة البيلاروسية مينسك.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا، حيث أعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال البيلاروسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية البيلاروسية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البيلاروسية في مصر.

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أوضح المتحدث أن رئيس الوزراء البيلاروسي رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معرباً عن تقدير بيلاروسيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. كما أشاد رئيس وزراء بيلاروسيا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وأكد الرئيس أن الاستثمارات والصناعات البيلاروسية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى واتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، منوهاً في هذا الصدد إلى الترحيب الشعبى في مصر بالتعاون مع بيلاروسيا وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

أضاف المتحدث أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد «روماس» بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

وجرى تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأوضح الرئيس أن الاٍرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضاً جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره.